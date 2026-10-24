尽管全国房地产市场下滑，澳大利亚达尔文的房价在9月上涨了0.3%。达尔文成为澳大利亚唯一房屋价值继续上涨的首府城市，澳大利亚广播公司新闻报道。

供应有限背景下的增长

分析公司Cotality的数据显示，达尔文的公寓价格在9月上涨了0.8%。该公司研究主管杰拉德·伯格称，当地市场是全国最强劲的市场，并将增长归因于多年低建设速度后住房供应有限。

与此同时，他表示，越来越多的业主和投资者正将房产挂牌出售，而买家数量正在减少。1月中旬，可供出售的房产数量比平均水平低约60%，如今该指标约比平均水平低40%，并持续上升。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

市场降温风险

伯格推测，如果澳大利亚储备银行在11月提高利率，情况可能会发生变化。他表示，在这种情况下，达尔文可能会加入该国房地产市场已经出现的更广泛下滑。

在达尔文工作超过20年的房地产经纪人凯丽-安妮·劳伦斯也记录到，自1月以来房源挂牌数量有所增加，尽管从历史上看其数量仍然较低。她指出，过去一年中一直在大达尔文地区快速购房的其他州投资者，其活跃度已在价格进一步上涨的背景下开始下降。

达尔文的住房租赁成本在澳大利亚各首府城市中排名第三，仅次于悉尼和珀斯。截至9月的一年中，当地租金中位数上涨约11.6%，空置率约为1.9%。

关注我们在