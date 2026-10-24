圣保罗州签署12亿美元政府中心合同——The Rio Times

巴西圣保罗州政府10月22日签署了一份为期30年的合同，将在市中心的坎普斯-埃利西奥斯区建设并运营一座新的政府中心。该项目估值约为60亿雷亚尔，即11.9亿美元。正如The Rio Times报道，州长办公室、州政府各秘书处以及约有2.2万名公务员工作的机构计划迁入该综合体。

公私合作伙伴关系的条款

合同授予了MEZ-RZK Novo Centro财团，该财团于2月在B3交易所的拍卖中胜出。该集团包括Zetta Infraestrutura、M4 Investimentos、Engemat、RZK和Iron Property。根据协议，私营运营商将在30年内建设并管理该设施，而州政府将根据合同履约指标按月付款。

政府提出的最高月付款额为7660万雷亚尔。拍卖中标方提出了9.62%的折扣，因此月付款额预计约为6920万雷亚尔。根据政府估算，该州将为建设投入约34亿雷亚尔，特许经营商则需提供约27亿雷亚尔。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

建筑、住房和交通

该项目包括7栋建筑和10座塔楼，以及一座剧院、教室和多功能空间。州政府表示，计划修复17座历史建筑。拥有逾百年历史的坎普斯-埃利西奥斯宫计划改造为政府接待厅。

项目还计划建设2.5万平方米的商业和服务空间、位于Luz火车站附近的新Terminal Luz公交枢纽，以及市中心超过6000套住房。据g1报道，计划建设的住房中55%将面向低收入居民。

据g1报道，为实施该项目，约230处房产可能被征收，该地区还统计到约600户家庭。其他媒体给出的估计为312处房产。时间表规定，第一年将准备文件、获取许可、在新枢纽开展初步工程并启动征收。州秘书吉列尔梅·阿菲夫·多明戈斯表示，当局希望在2030年前完成工程。

关注我们在