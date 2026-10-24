Власти бразильского штата Сан-Паулу 22 октября подписали 30-летний контракт на строительство и управление новым правительственным центром в центральном районе Кампус-Элизиус. Стоимость проекта оценивается примерно в 6 млрд реалов, или $1,19 млрд. Как сообщает The Rio Times, в комплекс планируют перенести офис губернатора, государственные секретариаты и учреждения, где будут работать около 22 тыс. госслужащих.

Условия государственно-частного партнерства

Контракт получил консорциум MEZ-RZK Novo Centro, который в феврале победил на аукционе биржи B3. В группу входят Zetta Infraestrutura, M4 Investimentos, Engemat, RZK и Iron Property. По условиям соглашения частный оператор будет строить и управлять объектом в течение 30 лет, а власти штата будут осуществлять ежемесячные платежи, привязанные к показателям исполнения контракта.

Максимальный платеж, предложенный властями, составлял 76,6 млн реалов в месяц. Победитель аукциона предложил скидку 9,62%, поэтому ежемесячная выплата должна составить около 69,2 млн реалов. По оценке властей, штат направит на строительство около 3,4 млрд реалов, а концессионер должен обеспечить примерно 2,7 млрд реалов.

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Здания, жилье и транспорт

Проект предусматривает семь зданий и десять башен, а также театр, аудитории и многофункциональные помещения. Власти штата заявляют о намерении отреставрировать 17 зданий-памятников. Дворец Кампус-Элизиус, которому более ста лет, планируют превратить в приемный зал правительства.

Также предусмотрено создание 25 тыс. квадратных метров коммерческих и сервисных площадей, нового автобусного терминала Terminal Luz возле железнодорожной станции Luz и более 6 тыс. жилых единиц в центральной части города. По данным g1, 55% запланированного жилья будет предназначено для жителей с более низкими доходами.

Для реализации проекта, по данным g1, могут экспроприировать около 230 объектов недвижимости, в районе также насчитали примерно 600 семей. Другие СМИ приводили оценку в 312 объектов. График предусматривает подготовку документации, получение разрешений, первые работы на новом терминале и начало экспроприаций в первый год. По словам секретаря штата Гильерме Афифа Домингоса, власти надеются завершить работы к 2030 году.

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