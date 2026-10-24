Władze brazylijskiego stanu São Paulo podpisały 22 października 30-letni kontrakt na budowę i zarządzanie nowym centrum rządowym w centralnej dzielnicy Campos Elíseos. Wartość projektu szacowana jest na około 6 mld reali, czyli 1,19 mld dolarów. Jak informuje The Rio Times, do kompleksu mają zostać przeniesione biuro gubernatora, sekretariaty stanowe oraz instytucje, w których będzie pracować około 22 tys. urzędników państwowych.

Warunki partnerstwa publiczno-prywatnego

Kontrakt otrzymało konsorcjum MEZ-RZK Novo Centro, które w lutym wygrało aukcję na giełdzie B3. W skład grupy wchodzą Zetta Infraestrutura, M4 Investimentos, Engemat, RZK i Iron Property. Zgodnie z umową prywatny operator będzie budował i zarządzał obiektem przez 30 lat, a władze stanowe będą dokonywać miesięcznych płatności powiązanych ze wskaźnikami realizacji kontraktu.

Maksymalna miesięczna płatność proponowana przez władze wynosiła 76,6 mln reali. Zwycięzca aukcji zaproponował rabat w wysokości 9,62%, dlatego miesięczna wypłata ma wynieść około 69,2 mln reali. Według szacunków władz stan przeznaczy na budowę około 3,4 mld reali, a koncesjonariusz ma zapewnić około 2,7 mld reali.

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Budynki, mieszkania i transport

Projekt zakłada siedem budynków i dziesięć wież, a także teatr, sale wykładowe i pomieszczenia wielofunkcyjne. Władze stanowe deklarują zamiar odrestaurowania 17 zabytkowych budynków. Liczący ponad sto lat Pałac Campos Elíseos ma zostać przekształcony w salę recepcyjną rządu.

Przewidziano również utworzenie 25 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowych i usługowych, nowego terminalu autobusowego Terminal Luz przy stacji kolejowej Luz oraz ponad 6 tys. lokali mieszkalnych w centralnej części miasta. Według g1, 55% planowanych mieszkań będzie przeznaczonych dla mieszkańców o niższych dochodach.

W celu realizacji projektu może zostać wywłaszczonych około 230 nieruchomości, jak podaje g1, a w okolicy naliczono również około 600 rodzin. Inne media podawały szacunek 312 nieruchomości. Harmonogram przewiduje przygotowanie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń, pierwsze prace przy nowym terminalu oraz rozpoczęcie wywłaszczeń w pierwszym roku. Według sekretarza stanu Guilherme'a Afifa Domingosa władze mają nadzieję zakończyć prace do 2030 roku.

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