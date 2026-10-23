2026年第三季度，新加坡HDB组屋二手市场价格下跌0.1%，而私人住宅价格上涨1.4%。据Channel NewsAsia报道，HDB组屋转售价格下跌已是连续第三个季度出现下滑。

价格下跌但交易增加

HDB组屋转售交易数量增长19.5%，从上一季度的6396宗增至7645宗。这也比2025年同期增长5.9%，当时登记了7221宗交易。这一季度交易量为2024年第三季度以来最高。

在最昂贵房产细分市场中，596套HDB组屋以至少100万新加坡元的价格售出。这比上一季度的490宗此类交易增加21.6%。ERA Singapore估计，价格在100万新加坡元及以上的组屋约占全部转售交易的7.8%。

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私人住宅在活跃度下降的情况下涨价

第三季度，私人住宅房地产价格上涨1.4%，此前一季度上涨0.5%。有地住宅价格上涨2.9%，非有地住宅房地产价格上涨1%。与此同时，私人住宅交易总数下降16.3%，至5146套。

开发商推出1140套新的私人住宅，不包括执行共管公寓，低于上一季度的1783套。新房销售从2141套降至1183套。私人住宅转售数量为3801套，占该细分市场所有销售的73.9%。

新住房供应

第三季度，新加坡有3559套私人住宅竣工，包括执行共管公寓，而上一季度为1212套。截至季度末，约有32,800套住房可能在未来一至两年内推向市场销售。由于宏观经济形势和利率存在不确定性，HDB和URA呼吁家庭谨慎购买房地产和办理住房抵押贷款。

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