W USA łączna liczba wniosków o kredyt hipoteczny w ubiegłym tygodniu zmniejszyła się o 5,3% w porównaniu z poprzednim tygodniem, choć stopy kredytowe nieznacznie spadły. Poinformowała o tym CNBC, powołując się na skorygowany sezonowo indeks Stowarzyszenia Banków Hipotecznych.

Stopa spadła po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy

Średnia stopa umowna dla 30-letnich kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu, spełniających ustalone wymogi i nieprzekraczających 832 750 dolarów, spadła z 7,50% do 7,41%. Liczba punktów, w tym opłata za udzielenie kredytu, zmniejszyła się z 0,83 do 0,75 dla kredytobiorców wpłacających 20% wkładu własnego.

Ekonomista Stowarzyszenia Banków Hipotecznych Joel Kan zaznaczył, że stopy spadły po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy. Jednocześnie nie wystarczyło to do ożywienia wniosków zarówno o zakup mieszkań, jak i o refinansowanie.

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Wnioski o zakup i refinansowanie spadają

Liczba wniosków o refinansowanie zmniejszyła się w ciągu tygodnia o 2%, a w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku — o 59%. Stopy są obecnie wyższe o ponad jeden punkt procentowy niż rok temu, dlatego grono kredytobiorców, dla których refinansowanie może być korzystne, pozostaje niewielkie.

Wnioski o kredyty na zakup mieszkań spadły o 7% w ciągu tygodnia i o 18% w ujęciu rocznym. Według Krajowego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami we wrześniu również gwałtownie zmniejszyła się liczba oczekujących sprzedaży mieszkań, mierzona podpisanymi umowami.

Udział kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu pozostał na poziomie 10,5%. Jak powiedział Kan, stopy dla takich kredytów były niemal o jeden punkt procentowy niższe niż dla 30-letnich hipotek o stałym oprocentowaniu, co dawało kwalifikującym się nabywcom możliwość uzyskania niższej stopy początkowej.

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