W Korei Południowej prezydent Lee Jae-myung wezwał do maksymalnego przyspieszenia podaży mieszkań, ponieważ po kilku latach powolnego budownictwa krajowi grozi niedobór nowych lokali. Powiedział o tym podczas wizyty w dzielnicy mieszkań publicznych Gyeyang w Inczonie, na zachód od Seulu, podaje Korea Herald.

Nacisk na tempo budowy

Lee Jae-myung odwiedził pierwszy ukończony kompleks mieszkaniowy wśród miast nowej generacji trzeciej generacji i powitał mieszkańców wprowadzających się do niego. Jak zaznaczył, szybkie zapewnienie mieszkań w takich miastach stanie się decydującym czynnikiem sukcesu lub porażki państwowej polityki na rynku nieruchomości.

Prezydent podkreślił, że ważne jest nie tylko ogłaszanie działań, lecz także zapewnienie, aby ludzie faktycznie wprowadzali się do nowych domów. Zwrócił uwagę, że liczba pozwoleń na budowę i rozpoczętych projektów między 2022 rokiem a ubiegłym rokiem zmniejszyła się niemal o połowę. Zwykle od uzyskania pozwolenia do ukończenia projektu mieszkaniowego mijają około trzy lata.

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Cele do 2030 roku

Lee polecił Ministerstwu Ziemi, Infrastruktury i Transportu, Koreańskiej Korporacji Ziemi i Mieszkalnictwa oraz innym instytucjom podjąć działania, aby do 2030 roku rozpocząć budowę około 90% planowanych jednostek mieszkań publicznych w miastach nowej generacji trzeciej generacji.

Wskaźnik ten jest częścią pakietu działań na rzecz zwiększenia podaży mieszkań, ogłoszonego 13 sierpnia. Plan przewiduje ponad 230 tys. dodatkowych mieszkań w regionie metropolitalnym Seulu, oprócz obowiązującego planu budowy 1,35 mln jednostek mieszkaniowych w latach 2026–2030. Władze zamierzają również skrócić procedury administracyjne, które opóźniały budowę.

Administracja Lee Jae-myunga próbuje ustabilizować rynek poprzez połączenie bardziej rygorystycznych ograniczeń kredytowych, działań przeciwko spekulacyjnemu popytowi oraz zwiększania podaży mieszkań. Sondaż Gallup Korea wśród 1003 dorosłych, przeprowadzony od 13 do 15 października, wykazał, że 39% respondentów pozytywnie oceniało pracę prezydenta, a 52% — negatywnie; polityka dotycząca nieruchomości była najczęściej wskazywanym powodem negatywnych ocen.

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