Президент Лі Чже Мьон закликав прискорити житлове будівництво — Korea Herald

У Південній Кореї президент Лі Чже Мьон закликав максимально прискорити постачання житла, оскільки після кількох років повільного будівництва країні загрожує дефіцит нових помешкань. Про це він заявив під час візиту до району державного житла Кєян в Інчхоні, на захід від Сеула, повідомляє Korea Herald.

Акцент на швидкості будівництва

Лі Чже Мьон відвідав перший завершений житловий комплекс серед нових міст третього покоління та привітав мешканців, які заселяються до нього. За його словами, швидке забезпечення житлом у таких містах стане вирішальним чинником успіху або провалу державної політики на ринку нерухомості.

Президент наголосив, що важливо не лише оголошувати заходи, а й забезпечувати фактичне заселення людей у нові будинки. Він звернув увагу, що кількість дозволів на будівництво та початих проєктів між 2022 роком і минулим роком скоротилася майже вдвічі. Зазвичай від отримання дозволу до завершення житлового проєкту минає близько трьох років.

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Цілі до 2030 року

Лі доручив Міністерству земельних ресурсів, інфраструктури та транспорту, Корпорації земельних і житлових ресурсів Кореї та іншим установам докласти зусиль, щоб до 2030 року розпочати будівництво приблизно 90% запланованих одиниць державного житла в нових містах третього покоління.

Цей показник входить до пакета заходів із розширення житлової пропозиції, оголошеного 13 серпня. План передбачає понад 230 тисяч додаткових помешкань у столичному регіоні Сеула на додачу до чинного плану будівництва 1,35 млн одиниць житла у 2026–2030 роках. Також влада має намір скоротити адміністративні процедури, які затримували будівництво.

Адміністрація Лі Чже Мьона намагається стабілізувати ринок поєднанням жорсткіших обмежень на кредитування, заходів проти спекулятивного попиту та нарощування житлової пропозиції. Опитування Gallup Korea серед 1003 дорослих, проведене 13–15 жовтня, показало, що 39% респондентів схвалювали роботу президента, а 52% — не схвалювали; політика у сфері нерухомості була найчастіше названою причиною негативних оцінок.

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