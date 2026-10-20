韩国总统李在明呼吁尽可能加快住房供应，因为在经历数年建设缓慢后，该国面临新住房短缺的威胁。他在访问首尔以西仁川的桂阳公共住房区时作出上述表示，据《韩国先驱报》报道。

强调建设速度

李在明参观了第三代新城中首个竣工的住宅综合体，并欢迎正在迁入的居民。他表示，在此类新城快速提供住房，将成为政府房地产市场政策成败的决定性因素。

总统强调，重要的不仅是宣布措施，还要确保人们实际迁入新住宅。他指出，2022年至去年期间，建筑许可数量和开工项目数量几乎减少了一半。从获得许可到完成住宅项目通常需要约三年时间。

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2030年前的目标

李在明指示国土交通部、韩国土地住宅公社及其他机构作出努力，力争到2030年在第三代新城启动约90%的计划公共住房单元建设。

这一指标是8月13日宣布的扩大住房供应措施方案的一部分。该计划规定，除2026年至2030年建设135万套住房的现有计划外，在首尔都市圈额外提供超过23万套住房。当局还打算缩短曾延误建设的行政程序。

李在明政府正试图通过收紧信贷限制、采取遏制投机性需求的措施以及增加住房供应来稳定市场。盖洛普韩国公司于10月13日至15日对1003名成年人进行的调查显示，39%的受访者认可总统的工作，52%不认可；房地产政策是最常被提及的负面评价原因。

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