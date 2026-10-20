В Южной Корее президент Ли Чжэ Мён призвал максимально ускорить ввод жилья, поскольку после нескольких лет медленного строительства стране грозит дефицит новых домов. Об этом он заявил во время визита в район государственного жилья Кёян в Инчхоне, к западу от Сеула, сообщает Korea Herald.

Акцент на скорости строительства

Ли Чжэ Мён посетил первый завершенный жилой комплекс среди новых городов третьего поколения и поприветствовал жителей, заселяющихся в него. По его словам, быстрое обеспечение жильем в таких городах станет решающим фактором успеха или провала государственной политики на рынке недвижимости.

Президент подчеркнул, что важно не только объявлять меры, но и обеспечивать фактическое заселение людей в новые дома. Он обратил внимание, что количество разрешений на строительство и начатых проектов в период между 2022 годом и прошлым годом сократилось почти вдвое. Обычно от получения разрешения до завершения жилищного проекта проходит около трех лет.

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Цели до 2030 года

Ли поручил Министерству земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта, Корейской корпорации земельных и жилищных ресурсов и другим учреждениям приложить усилия, чтобы к 2030 году начать строительство примерно 90% запланированных единиц государственного жилья в новых городах третьего поколения.

Этот показатель входит в пакет мер по расширению предложения жилья, объявленный 13 августа. План предусматривает более 230 тыс. дополнительных домов в столичном регионе Сеула в дополнение к действующему плану строительства 1,35 млн единиц жилья в 2026–2030 годах. Власти также намерены сократить административные процедуры, которые задерживали строительство.

Администрация Ли Чжэ Мёна пытается стабилизировать рынок сочетанием более жестких ограничений на кредитование, мер против спекулятивного спроса и наращивания предложения жилья. Опрос Gallup Korea среди 1003 взрослых, проведенный 13–15 октября, показал, что 39% респондентов одобряли работу президента, а 52% — не одобряли; политика в сфере недвижимости была наиболее часто называемой причиной негативных оценок.

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