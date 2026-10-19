W Zjednoczonym Królestwie 56% osób kupujących pierwsze mieszkanie w ubiegłym miesiącu podało, że ich miesięczne raty kredytu hipotecznego były wyższe od kwoty, którą wcześniej płaciły za najem. To najwyższy odsetek od co najmniej dekady, a średnia różnica wyniosła 39 funtów, podaje „The Guardian”, powołując się na dane agencji nieruchomości Hamptons.

Wzrost stawek kredytów hipotecznych

Stawki kredytów hipotecznych w Zjednoczonym Królestwie rosną od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Zmienność na rynku obligacji podniosła stawki swapowe, które wpływają na koszt kredytów o stałym oprocentowaniu.

Na początku października średnia stawka pięcioletniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu po raz pierwszy od trzech lat osiągnęła 6%. Według danych Moneyfacts, rankiem 19 października wynosiła ona 5,99%, podczas gdy średnia stawka dwuletniego kredytu o stałym oprocentowaniu wynosiła 5,96%.

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Koszty kupujących w wieku od 40 do 49 lat

Hamptons odnotował najbardziej odczuwalny wzrost kosztów mieszkaniowych wśród osób kupujących pierwsze mieszkanie w wieku od 40 do 49 lat: dla 67% z nich kredyt hipoteczny okazał się droższy niż wcześniejszy najem. Średnio ich miesięczne koszty kredytu hipotecznego były o 18% wyższe.

Szefowa działu badań Hamptons, Aneisha Beveridge, zauważyła, że przy niskich stopach procentowych finansowe uzasadnienie szybkiego przejścia z najmu do zakupu mieszkania było bardziej oczywiste. Jej zdaniem wyższe stawki zmieniły tę sytuację, choć długoterminowymi korzyściami z posiadania własnego domu pozostają budowanie kapitału, większa stabilność i możliwość ostatecznego pełnego posiadania nieruchomości.

Najem także drożeje

Jednocześnie nowe umowy najmu w Wielkiej Brytanii we wrześniu zdrożały o 2,7% w ujęciu rocznym, w najszybszym tempie od niemal dwóch lat. Średni czynsz osiągnął 1433 funty miesięcznie wobec 1396 funtów rok wcześniej. W Wielkim Londynie średni koszt nowego najmu wyniósł 2357 funtów, czyli o 1,5% więcej niż rok wcześniej.

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