Девелопер Arada из ОАЭ запускает в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, жилой проект стоимостью 14 млрд дирхамов, или $3,8 млрд. Компания также планирует построить в королевстве 100 тыс. домов в течение трёх-пяти лет, сообщает The National.

Проект в Аль-Римале

Первый комплекс Arada в Саудовской Аравии разместят в районе Аль-Рималь, в северо-восточном коридоре развития Эр-Рияда. Участок под застройку имеет площадь 2,5 млн квадратных метров. В материале The National указано, что площадь проекта составит 3,2 млн квадратных метров.

В комплексе планируют построить 3 500 вилл и таунхаусов. Также там должны появиться школа, торговые объекты, общественный центр, спортивные сооружения и зелёные зоны. Проект предусматривает высадку 100 тыс. деревьев и вдохновлён жилым комплексом Masaar, который Arada развивает в эмирате Шарджа.

Строительство планируют начать в середине 2027 года и завершить за пять лет. Стоимость жилья составит от 1 000 до 1 400 саудовских риалов за квадратный фут, сообщил генеральный директор Arada Ахмед Альхошайби.

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Планы расширения

Развитием Arada в Саудовской Аравии будет заниматься Arada KSA — структура, созданная совместно с саудовским инвестором в недвижимость Xtopia. Председателем Arada KSA станет председатель Xtopia Мохаммед Аль-Дабаан.

По данным компании, Arada KSA имеет доступ к земельному банку площадью 10 млн квадратных метров в Эр-Рияде, Джидде и Мекке. Его совокупная стоимость оценивается в 49 млрд дирхамов. Arada также готовит новые проекты в Джидде и Мекке.

В целом группа рассчитывает иметь 200 тыс. домов в разных странах через три-пять лет, причём половина этого показателя должна прийтись на Саудовскую Аравию. Проект в Аль-Римале планируют финансировать через инвестиционную структуру, которую регулирует Управление рынка капитала Саудовской Аравии и которой управляет Al Rajhi Capital. По словам Альхошайби, большая часть финансирования должна поступить от фонда и банка.

Саудовская Аравия стремится увеличить долю граждан, владеющих жильём, до 70% к 2030 году в рамках программы Sakani. В конце 2024 года этот показатель превысил 66%, а число получателей государственной жилищной поддержки достигло 1 млн.

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