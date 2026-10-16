Катарская компания Qatari Diar в 2025 году объявила проект стоимостью $30 млрд по превращению Алам-эль-Рума на северном побережье Египта в круглогодичный люксовый курорт. Компания принадлежит катарскому государственному фонду имущественных активов. О масштабных инвестициях государств Персидского залива в средиземноморское побережье Египта сообщает Interia.

Инвестиции на побережье

В 2024 году Абу-Даби заплатил $35 млрд за права на освоение 40,6 тыс. акров земли в Рас-эль-Хекме. Это была крупнейшая иностранная инвестиция в истории Египта. Девелопер Modon Holding планирует построить там туристические объекты, марину, аэропорт, инвестиционные зоны и зоны свободной торговли, а также 310 тыс. квартир и домов. Согласно плану, в новом городе должны проживать до 2 млн человек.

Еще один крупный проект — SouthMED стоимостью $21 млрд — египетская Talaat Moustafa Group реализует в партнерстве с государством. Его представили в 2024 году. Строительство и продажа недвижимости в Рас-эль-Хекме, Алам-эль-Руме и SouthMED уже начались.

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Ставка на круглогодичный туризм

Девелоперы рассчитывают превратить регион, который до сих пор преимущественно принимал состоятельных египтян в короткий летний сезон, в международное направление для туристов и покупателей недвижимости. Египетские власти также вкладывают средства в дороги, аэропорты и строительство Нового Эль-Аламейна — города, рассчитанного на постоянное проживание.

Примером такого развития является курорт Marassi компании Emaar: на его территории есть 6,5 км побережья, 8 тыс. домов и квартир и 12 люксовых отелей. В пик летнего сезона проживание там может стоить более $1 тыс. за ночь. По словам основателя и управляющего директора Emaar Мохамеда Алаббара, в конце августа иностранцы составляли 65% гостей отелей Marassi, почти все они были из государств Персидского залива.

В то же время глава Travco Holidays Моатаз Седки считает, что северное побережье Египта все еще находится на этапе трансформации, а не является полностью сформированным международным рынком курортов. Для привлечения гостей вне пляжного сезона региону, по его оценке, необходимы дополнительные отели, регулярное круглогодичное авиасообщение, рестораны, конференц-центры и спортивные объекты.

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