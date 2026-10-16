Qatari Diar оголосила проєкт курорту в Єгипті на 30 млрд доларів — Interia

Катарська компанія Qatari Diar у 2025 році оголосила проєкт вартістю 30 млрд доларів для перетворення Алам-ель-Руму на північному узбережжі Єгипту на цілорічний люксовий курорт. Компанія належить катарському державному фонду майнових активів. Про масштабні інвестиції держав Перської затоки в середземноморське узбережжя Єгипту повідомляє Interia.

Інвестиції на узбережжі

У 2024 році Абу-Дабі заплатило 35 млрд доларів за права на освоєння 40,6 тис. акрів землі в Рас-ель-Хекмі. Це була найбільша іноземна інвестиція в історії Єгипту. Девелопер Modon Holding планує збудувати там туристичні об’єкти, марину, аеропорт, інвестиційні зони та зони вільної торгівлі, а також 310 тис. квартир і будинків. За планом, у новому місті мають проживати до 2 млн людей.

Ще один великий проєкт — SouthMED вартістю 21 млрд доларів — єгипетська Talaat Moustafa Group реалізує у партнерстві з державою. Його представили у 2024 році. Будівництво та продаж нерухомості в Рас-ель-Хекмі, Алам-ель-Румі та SouthMED уже розпочалися.

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Ставка на цілорічний туризм

Девелопери розраховують перетворити регіон, який досі переважно приймав заможних єгиптян у короткий літній сезон, на міжнародний напрямок для туристів і покупців нерухомості. Єгипетська влада також вкладає кошти в дороги, аеропорти та будівництво Нового Ель-Аламейна — міста, розрахованого на постійне проживання.

Прикладом такого розвитку є курорт Marassi компанії Emaar: на його території є 6,5 км узбережжя, 8 тис. будинків і квартир та 12 люксових готелів. У пік літнього сезону проживання там може коштувати понад 1 тис. доларів за ніч. За словами засновника й керуючого директора Emaar Мохамеда Алаббара, наприкінці серпня 65% гостей готелів Marassi становили іноземці, майже всі — з держав Перської затоки.

Водночас керівник Travco Holidays Моатаз Седкі вважає, що північне узбережжя Єгипту ще перебуває на етапі трансформації, а не є повністю сформованим міжнародним курортним ринком. Для залучення гостей поза пляжним сезоном, за його оцінкою, регіону потрібні додаткові готелі, регулярне цілорічне авіасполучення, ресторани, конференц-центри та спортивні об’єкти.

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