英格兰将历史上第四次举办世界无板篮球杯：2031年赛事将在英国曼彻斯特的Co-op Live室内场馆举行。世界无板篮球联合会和英格兰无板篮球协会宣布了这一消息，BBC体育报道。

英格兰第四次举办该赛事

世界无板篮球杯每四年举办一次。英格兰上一次主办该赛事是在2019年，当时比赛在利物浦举行。历史上首届赛事于1963年在伊斯特本举行，1995年世界无板篮球杯则由伯明翰主办。

世界无板篮球联合会主席莉兹·尼科尔表示，在审议英格兰无板篮球协会富有说服力的申办材料后，她确信英格兰能够举办又一项国际赛事。她还表示，希望在筹备2031年赛事及今后的工作中开展合作。

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曼彻斯特的经验与国家队成绩

2023年，英格兰队首次闯入世界杯决赛，但在开普敦以45:61不敌澳大利亚队。澳大利亚队当时赢得了第12个冠军。英格兰队还曾在1975年获得第二名，当时赛事采用联赛赛制。

英格兰无板篮球协会主席苏·坎贝尔女男爵称，世界顶尖球员来到曼彻斯特是令人振奋的前景，也是推广无板篮球并激励新一代球员和球迷的机会。英格兰无板篮球协会首席执行官弗兰·康诺利指出，该赛事将成为提升女子体育和无板篮球在英国的可见度、作用及影响力的平台。

该消息在英格兰无板篮球协会成立100周年之际公布。今年早些时候，Co-op Live举办了AO Thunder与London Pulse之间的无板篮球超级联赛决赛，超过8000名观众到场观赛。

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