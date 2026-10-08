Англия в четвертый раз в истории примет Кубок мира по нетболу: турнир 2031 года пройдет на крытой арене Co-op Live в Манчестере, Великобритания. Об этом объявили World Netball и England Netball, сообщает BBC Sport.

Четвертый турнир в Англии

Кубок мира по нетболу проводится раз в четыре года. В последний раз Англия принимала соревнования в 2019 году, когда матчи проходили в Ливерпуле. Первый в истории турнир состоялся в Истборне в 1963 году, а Кубок мира 1995 года принимал Бирмингем.

Президент World Netball Лиз Николл заявила, что после рассмотрения убедительной заявки England Netball уверена в проведении еще одного международного турнира в Англии. Она также выразила надежду на сотрудничество в подготовке соревнований 2031 года и в дальнейшем.

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Опыт Манчестера и результаты сборной

В 2023 году сборная Англии впервые вышла в финал Кубка мира, однако в Кейптауне уступила Австралии со счетом 45:61. Австралийки тогда завоевали свой 12-й титул. Англия также заняла второе место в 1975 году, когда соревнования проходили в формате лиги.

Председатель England Netball баронесса Сью Кэмпбелл назвала приезд лучших игроков мира в Манчестер захватывающей перспективой и возможностью популяризировать нетбол и вдохновить новое поколение игроков и болельщиков. Генеральный директор England Netball Фрэн Коннолли отметила, что турнир станет платформой для повышения заметности, роли и влияния женского спорта и нетбола в Великобритании.

Объявление было сделано в год столетия England Netball. Ранее в этом году Co-op Live принимала финал Netball Super League между AO Thunder и London Pulse, который посетили более 8 тысяч зрителей.

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