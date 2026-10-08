Anglia po raz czwarty w historii będzie gospodarzem Pucharu Świata w netballu: turniej w 2031 roku odbędzie się na krytej arenie Co-op Live w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. Poinformowały o tym World Netball i England Netball, podaje BBC Sport.

Czwarty turniej w Anglii

Puchar Świata w netballu odbywa się raz na cztery lata. Anglia ostatnio gościła te zawody w 2019 roku, gdy mecze rozgrywano w Liverpoolu. Pierwszy w historii turniej odbył się w Eastbourne w 1963 roku, a gospodarzem Pucharu Świata w 1995 roku był Birmingham.

Prezydentka World Netball Liz Nicholl oświadczyła, że po rozpatrzeniu przekonującej kandydatury England Netball jest pewna organizacji kolejnego międzynarodowego turnieju w Anglii. Wyraziła również nadzieję na współpracę przy przygotowaniu zawodów w 2031 roku i w przyszłości.

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Doświadczenie Manchesteru i wyniki reprezentacji

W 2023 roku reprezentacja Anglii po raz pierwszy dotarła do finału Pucharu Świata, lecz w Kapsztadzie przegrała z Australią 45:61. Australijki zdobyły wówczas swój 12. tytuł. Anglia zajęła także drugie miejsce w 1975 roku, gdy zawody rozgrywano w formacie ligowym.

Przewodnicząca England Netball, baronessa Sue Campbell, nazwała przyjazd najlepszych zawodniczek świata do Manchesteru ekscytującą perspektywą oraz szansą na popularyzację netballu i zainspirowanie nowego pokolenia zawodniczek i kibiców. Dyrektorka generalna England Netball Fran Connolly zaznaczyła, że turniej stanie się platformą do zwiększenia widoczności, roli i wpływu kobiecego sportu oraz netballu w Wielkiej Brytanii.

Ogłoszenie nastąpiło w roku stulecia England Netball. Wcześniej w tym roku Co-op Live gościła finał Netball Super League między AO Thunder a London Pulse, który obejrzało ponad 8 tys. widzów.

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