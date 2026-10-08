波兰媒体Interia Sport报道称，国际滑雪和单板滑雪联合会（FIS）允许数名俄罗斯跳台滑雪运动员参加世界杯。其中包括叶夫根尼·克利莫夫。

雅库布·扬达的反应

FIS的决定受到前捷克跳台滑雪运动员兼政治人物雅库布·扬达的批评。他在社交媒体平台X上发文称，俄罗斯的体育是宣传工具，并反对允许俄罗斯运动员参加国际赛事。

扬达还表示，俄罗斯这个侵略国应因其针对乌克兰的战争、杀害儿童以及对西方的核威胁而继续处于完全的体育孤立状态。在帖文末尾，他呼吁俄罗斯跳台滑雪运动员去西伯利亚比赛。

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克利莫夫获准参赛

据该媒体称，将克利莫夫列入获准出发的运动员名单引发了最多讨论。Interia Sport写道，在俄罗斯对乌克兰发动战争后，他在跳台上展示了一只带有俄罗斯国旗的手套；在跳台滑雪界，尤其是在波兰，这一举动被视为挑衅。

该媒体还报道，作为奥运奖牌得主，克利莫夫曾参加在莫斯科卢日尼基体育场举行的支持弗拉基米尔·普京的集会。据Interia Sport报道，FIS对国际奥林匹克委员会关于允许数名俄罗斯跳台滑雪运动员参赛的建议作出了积极回应。新的跳台滑雪世界杯赛季预计将于11月20日在挪威利勒哈默尔开幕。

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