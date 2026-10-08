FIS допустила Євгенія Клімова до Кубка світу зі стрибків — Interia Sport

Польське видання Interia Sport повідомило, що Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) дозволила кільком російським стрибунам на лижах виступати в Кубку світу. Серед допущених спортсменів — Євгеній Клімов.

Реакція Якуба Янди

Рішення FIS розкритикував колишній чеський стрибун на лижах і політик Якуб Янда. У дописі в соцмережі X він заявив, що спорт у Росії є інструментом пропаганди, та висловився проти допуску російських спортсменів до міжнародних змагань.

Янда також заявив, що Росія, держава-агресор, повинна залишатися в повній спортивній ізоляції через війну проти України, убивства дітей та ядерні погрози Заходу. Наприкінці допису він закликав російських стрибунів змагатися в Сибіру.

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Допуск Клімова

Найбільше обговорень, за даними видання, спричинило включення Клімова до списку спортсменів, яким дозволили стартувати. Interia Sport пише, що після початку війни Росії проти України він показав на трампліні рукавичку з російським прапором; у середовищі стрибків, зокрема в Польщі, цей жест сприйняли як провокацію.

Видання також повідомляє, що Клімов як олімпійський медаліст брав участь у мітингу на московських «Лужниках» на підтримку володимира путіна. За інформацією Interia Sport, FIS позитивно відреагувала на рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску кількох російських стрибунів. Новий сезон Кубка світу зі стрибків на лижах має розпочатися 20 листопада в норвезькому Ліллегаммері.

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