Polskie wydanie Interia Sport poinformowało, że Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) zezwoliła kilku rosyjskim skoczkom narciarskim na starty w Pucharze Świata. Wśród dopuszczonych zawodników znalazł się Jewgienij Klimow.

Reakcja Jakuba Jandy

Decyzję FIS skrytykował były czeski skoczek narciarski i polityk Jakub Janda. We wpisie w serwisie społecznościowym X stwierdził, że sport w Rosji jest narzędziem propagandy, i opowiedział się przeciwko dopuszczaniu rosyjskich sportowców do międzynarodowych zawodów.

Janda oświadczył również, że Rosja, państwo-agresor, powinna pozostawać w pełnej izolacji sportowej z powodu wojny przeciwko Ukrainie, zabijania dzieci oraz gróźb nuklearnych wobec Zachodu. Na końcu wpisu wezwał rosyjskich skoczków do rywalizacji na Syberii.

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Dopuszczenie Klimowa

Według wydania najwięcej dyskusji wywołało umieszczenie Klimowa na liście sportowców, którym zezwolono na start. Interia Sport pisze, że po rozpoczęciu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie pokazał on na skoczni rękawiczkę z rosyjską flagą; w środowisku skoków narciarskich, w tym w Polsce, gest ten odebrano jako prowokację.

Wydanie informuje również, że Klimow jako medalista olimpijski uczestniczył w wiecu na moskiewskich Łużnikach na poparcie Władimira Putina. Według Interia Sport FIS pozytywnie zareagowała na rekomendację Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dotyczącą dopuszczenia kilku rosyjskich skoczków. Nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich ma rozpocząć się 20 listopada w norweskim Lillehammer.

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