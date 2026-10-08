Польское издание Interia Sport сообщило, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила нескольким российским прыгунам с трамплина выступать на Кубке мира. Среди допущенных спортсменов — Евгений Климов.

Реакция Якуба Янды

Решение FIS раскритиковал бывший чешский прыгун с трамплина и политик Якуб Янда. В публикации в социальной сети X он заявил, что спорт в России является инструментом пропаганды, и выступил против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

Янда также заявил, что Россия, государство-агрессор, должна оставаться в полной спортивной изоляции из-за войны против Украины, убийств детей и ядерных угроз Западу. В конце публикации он призвал российских прыгунов соревноваться в Сибири.

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Допуск Климова

По данным издания, больше всего обсуждений вызвало включение Климова в список спортсменов, которым разрешили стартовать. Interia Sport пишет, что после начала войны России против Украины он показал на трамплине перчатку с российским флагом; в среде прыжков с трамплина, в частности в Польше, этот жест восприняли как провокацию.

Издание также сообщает, что Климов как олимпийский медалист участвовал в митинге на московских «Лужниках» в поддержку Владимира Путина. По информации Interia Sport, FIS положительно отреагировала на рекомендацию Международного олимпийского комитета о допуске нескольких российских прыгунов. Новый сезон Кубка мира по прыжкам с трамплина должен начаться 20 ноября в норвежском Лиллехаммере.

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