三届维齐纳奖得主康纳·赫勒拜克已从温尼伯喷气机队被交易至新泽西魔鬼队。据《卫报》报道，新泽西俱乐部为得到这名门将，送出了中锋道森·默瑟、门将尼科·道斯、年轻球员亚历山大·科曼达、前锋尼克·比尤格斯塔德、2029年选秀第二轮签以及2027年选秀第七轮签。

对峙结束

这笔交易结束了围绕这名33岁冰球运动员未来的数月猜测。今年6月，喷气机队未能将他交易至另一家俱乐部。随后，球队因赫勒拜克未报到参加训练营而将其停赛；NHL和球员工会参与了对这一情况的解决。

赫勒拜克职业生涯的全部11年都效力于温尼伯喷气机队。他是2024–25赛季NHL最有价值球员，并帮助美国国家队在2月的米兰—科尔蒂纳奥运会上赢得金牌。

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新泽西的情况

在魔鬼队，赫勒拜克将与杰克·休斯并肩作战，后者在对阵加拿大的奥运决赛加时赛中攻入一球。训练营开始时，新泽西的新任总经理桑尼·梅塔表示，他对门将位置的情况感到满意。与此同时，杰克·艾伦和尼科·道斯合计扑救率为88%，在联盟32支球队中排名第23位。

目前尚不清楚赫勒拜克何时能够代表新俱乐部首秀。谈判期间，他在家乡密歇根州训练。这名门将在一份为期七年的合同中还剩五个赛季，平均每年对工资帽的影响为850万美元。

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