Трехкратного обладателя «Везины» Коннора Хеллебайка обменяли из «Виннипег Джетс» в «Нью-Джерси Девилз». Как сообщает The Guardian, клуб из Нью-Джерси отдал за голкипера центрфорварда Доусона Мерсера, вратаря Нико Доуса, молодого игрока Александра Команду, нападающего Ника Бьюгстада, выбор во втором раунде драфта 2029 года и выбор в седьмом раунде драфта 2027 года.

Окончание противостояния

Обмен завершил многомесячные спекуляции о будущем 33-летнего хоккеиста. В июне «Джетс» не смогли обменять его в другой клуб. Позже команда отстранила Хеллебайка из-за неявки в тренировочный лагерь; к урегулированию ситуации подключились НХЛ и Ассоциация игроков.

Хеллебайк провел все 11 лет своей карьеры в «Виннипег Джетс». Он был самым ценным игроком НХЛ сезона 2024–25 и помог сборной США завоевать олимпийское золото на Играх Милан—Кортина в феврале.

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Ситуация в Нью-Джерси

В «Девилз» Хеллебайк будет играть вместе с Джеком Хьюзом, который забросил шайбу в овертайме олимпийского финала против Канады. В начале тренировочного лагеря новый генеральный менеджер «Нью-Джерси» Санни Мехта заявил, что его устраивает ситуация с голкиперами. В то же время Джейк Аллен и Нико Доус вместе имели 88% отраженных бросков — это 23-й показатель среди 32 команд лиги.

Сейчас неизвестно, когда Хеллебайк сможет дебютировать за новый клуб. Во время переговоров он тренировался в родном штате Мичиган. У голкипера осталось пять сезонов по семилетнему контракту со среднегодовым влиянием на потолок зарплат в 8,5 млн долларов.

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