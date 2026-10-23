Trzykrotny zdobywca Trofeum Veziny Connor Hellebuyck został wymieniony z Winnipeg Jets do New Jersey Devils. Jak podaje The Guardian, klub z New Jersey oddał za bramkarza środkowego Dawsona Mercera, bramkarza Nico Dawsa, młodego zawodnika Alexandra Komandę, napastnika Nicka Bjugstada, wybór w drugiej rundzie draftu 2029 oraz wybór w siódmej rundzie draftu 2027.

Zakończenie impasu

Wymiana zakończyła wielomiesięczne spekulacje dotyczące przyszłości 33-letniego hokeisty. W czerwcu Jets nie zdołali wymienić go do innego klubu. Później zespół zawiesił Hellebuycka za niestawienie się na obozie treningowym; w rozwiązanie sytuacji zaangażowały się NHL i Stowarzyszenie Zawodników.

Hellebuyck spędził wszystkie 11 lat swojej kariery w Winnipeg Jets. Był najbardziej wartościowym zawodnikiem NHL w sezonie 2024–25 i pomógł reprezentacji USA zdobyć olimpijskie złoto na igrzyskach Mediolan–Cortina w lutym.

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Sytuacja w New Jersey

W Devils Hellebuyck będzie grał wraz z Jackiem Hughesem, który zdobył bramkę w dogrywce finału olimpijskiego przeciwko Kanadzie. Na początku obozu treningowego nowy generalny menedżer New Jersey, Sunny Mehta, powiedział, że jest zadowolony z sytuacji bramkarzy. Jednocześnie Jake Allen i Nico Daws mieli łącznie 88% skuteczności obron, co było 23. wynikiem wśród 32 zespołów ligi.

Obecnie nie wiadomo, kiedy Hellebuyck będzie mógł zadebiutować w nowym klubie. Podczas negocjacji trenował w swoim rodzinnym stanie Michigan. Bramkarzowi pozostało pięć sezonów z siedmioletniego kontraktu ze średnim rocznym obciążeniem limitu płac w wysokości 8,5 mln dolarów.

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