Bafana Bafana主教练皮特索·莫西马内公布了参加下月两场对阵肯尼亚的非洲国家杯资格赛的38人初选名单。据TimesLIVE报道。

重返阵容

塔伦特·姆巴塔、莱博杭·马博埃和卢克·勒鲁因各种原因缺席上一次集训后重返名单。马博埃因伤离开上一次集训，如今将与特博霍·莫科埃纳、斯佩佩洛·西托莱、巴图西·奥巴斯和布鲁克林·波根普尔竞争中场位置。

TimesLIVE的报道还将姆贝凯泽利·姆博卡齐列为回归的球员，并把他列入后卫名单。不过，该媒体在照片说明中表示，这名球员因伤将缺阵至年底。

初选阵容中的后卫还包括伊梅·奥孔、奥尔韦图·马坎亚、奥布里·莫迪巴、法瓦兹·巴萨迪恩、恩科西纳蒂·西比西、萨穆凯莱·卡比尼和艾登·麦卡锡。

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因状态出色入选的球员

因状态出色，门将塔卡萨尼·姆班杰瓦，以及艾登·麦卡锡、恩科辛吉菲莱·拉德贝、德文·提图斯、博伊图梅洛·拉迪奥帕内和恩卡布·祖鲁被列入初选名单。

前锋埃维登斯·马戈帕再次未能进入名单。亚内拉·姆布图马曾在此前对阵几内亚、厄立特里亚和埃及比赛前的集训中入选球队，但这次没有被征召。

前锋名单还包括伊克拉姆·雷纳斯、卡修斯·迈卢拉、塔什里克·马修斯、奥斯温·阿波利斯、雷莱博希莱·莫福肯、卢瑟·辛格、莱尔·福斯特、采庞·莫雷米和普索·迪特贾内。

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