Trener Bafana Bafana Pitso Mosimane ogłosił wstępną 38-osobową kadrę na dwa mecze kwalifikacji Pucharu Narodów Afryki z Kenią, które odbędą się w przyszłym miesiącu. Poinformował o tym TimesLIVE.

Powroty do kadry

Talente Mbatha, Lebohang Maboe i Luke le Roux wrócili do kadry po opuszczeniu poprzedniego zgrupowania z różnych powodów. Maboe opuścił ostatnie zgrupowanie z powodu kontuzji, a teraz będzie rywalizował o miejsce w pomocy z Teboho Mokoeną, Sphephelo Sithole, Bathusim Aubaasem i Brooklynem Poggenpoelem.

W tekście TimesLIVE wymienia również Mbekezeliego Mbokaziego wśród zawodników, którzy wrócili, i zalicza go do grona obrońców. Jednocześnie w podpisie pod zdjęciem publikacja podaje, że piłkarz z powodu kontuzji będzie wyłączony z gry do końca roku.

Wśród obrońców we wstępnej kadrze znaleźli się także Ime Okon, Olwethu Makhanya, Aubrey Modiba, Fawaaz Basadien, Nkosinathi Sibisi, Samukele Kabini i Aiden McCarthy.

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Zawodnicy powołani za dobrą formę

Za dobrą formę do wstępnej listy włączono bramkarza Takasaniego Mbanjwę, a także Aidena McCarthy’ego, Nkosingiphile Radebe, Devina Titusa, Boitumelo Radiopane i Nkabu Xulu.

Napastnik Evidence Makgopa ponownie nie znalazł się w kadrze. Yanela Mbuthuma, który był w zespole na poprzednim zgrupowaniu przed meczami z Gwineą, Erytreą i Egiptem, tym razem nie został powołany.

Na liście napastników znaleźli się także Iqraam Rayners, Cassius Mailula, Tashreeq Matthews, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Luther Singh, Lyle Foster, Tshepang Moremi i Puso Dithejane.

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