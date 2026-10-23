Тренер Bafana Bafana Питсо Мосимане объявил предварительную заявку из 38 футболистов на два матча квалификации Кубка африканских наций против Кении, которые состоятся в следующем месяце. Об этом сообщает TimesLIVE.

Возвращение в состав

Таленте Мбата, Лебоханг Мабое и Люк ле Ру вернулись в заявку после того, как пропустили предыдущий сбор по разным причинам. Мабое покинул прошлый сбор из-за травмы, а теперь будет конкурировать за место в полузащите с Тебого Мокоеной, Спхепело Ситхоле, Батуси Аубаасом и Бруклином Поггенполем.

В тексте TimesLIVE также называет Мбекезели Мбокази среди вернувшихся игроков и включает его в список защитников. В то же время в подписи к фото издание указывает, что футболист выбыл до конца года из-за травмы.

Среди защитников в предварительном составе также значатся Име Окон, Олвету Макханья, Обри Модиба, Фавааз Басадиен, Нкосинати Сибиси, Самукеле Кабини и Эйден Маккарти.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Игроки за хорошую форму

За хорошую форму в предварительный список включили вратаря Такасани Мбанджву, а также Эйдена Маккарти, Нкосингифиле Радебе, Девина Титуса, Бойтумело Радиопане и Нкабу Ксулу.

Нападающий Эвиденс Макгопа вновь не попал в заявку. Янела Мбутума, который был в составе команды на предыдущем сборе перед матчами с Гвинеей, Эритреей и Египтом, на этот раз не вызван.

В список нападающих также вошли Икрам Рейнерс, Кассиус Майлула, Ташрик Мэтьюз, Освин Апполлис, Релебогиле Мофокенг, Лютер Сингх, Лайл Фостер, Цхепанг Мореми и Пусо Дитхеджане.

Читай нас в