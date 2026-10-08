2027年，苏格兰拉力赛将首次在英国作为世界拉力锦标赛（WRC）赛历的一部分举行。位于阿伯丁郡的砂石路赛事将于10月初举行，成为由15场比赛组成的赛季的第12站。

据BBC Sport报道，这将是英国自2019年以来首次举办WRC分站赛。除苏格兰拉力赛外，美国分站赛也被加入赛程。

埃尔芬·埃文斯的主场分站

苏格兰分站将成为新任世界冠军埃尔芬·埃文斯的主场赛事。这位威尔士车手在撒丁岛夺冠，此前他的对手奥利弗·索尔贝格在最后一个特殊赛段末段撞车。

埃文斯成为25年来首位来自英国的WRC冠军。他与科林·麦克雷和理查德·伯恩斯一道，成为拉力赛最高级别中其他获得冠军头衔的英国车手。

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美国与新规则

2027赛季将于1月21日至24日以蒙特卡洛拉力赛揭幕。在瑞典和肯尼亚分站赛后，锦标赛将连续举行三场柏油路面分站赛——克罗地亚、加那利群岛和日本。意大利分站赛将从9月移至7月：比赛将在罗马的柏油路面举行，而非撒丁岛的砂石路。

美国将于8月26日至29日举办WRC分站赛——这是39年来首次。该国上一次举办计入锦标赛积分的分站是在1988年的奥林匹斯拉力赛。苏格兰站之后，赛历将继续进行巴拉圭和智利分站赛，赛季将以11月25日至28日举行的沙特阿拉伯拉力赛收官。

2027年将引入WRC27规则，旨在限制成本并降低最高级别赛车的动力。该赛季还将迎来新的推广商，并见证福特与M-Sport合作重返锦标赛。

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