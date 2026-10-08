W Wielkiej Brytanii Rajd Szkocji po raz pierwszy zostanie rozegrany w kalendarzu Rajdowych Mistrzostw Świata WRC w 2027 roku. Szutrowa runda w Aberdeenshire odbędzie się na początku października i będzie 12. rundą sezonu składającego się z 15 zawodów.

Jak informuje BBC Sport, będzie to pierwsza runda WRC w Wielkiej Brytanii od 2019 roku. Wraz z Rajdem Szkocji do harmonogramu dodano rundę w Stanach Zjednoczonych.

Domowa runda dla Elfyna Evansa

Szkocka runda będzie domową imprezą dla nowego mistrza świata Elfyna Evansa. Walijski kierowca zdobył tytuł na Sardynii po tym, jak jego rywal Oliver Solberg rozbił samochód pod koniec finałowego odcinka specjalnego.

Evans został pierwszym mistrzem WRC z Wielkiej Brytanii od 25 lat. Dołączył do Colina McRae i Richarda Burnsa — innych brytyjskich zdobywców tytułu w najwyższej kategorii rajdowej.

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USA i nowe przepisy

Sezon 2027 rozpocznie Rajd Monte Carlo, który odbędzie się 21–24 stycznia. Po rundach w Szwecji i Kenii mistrzostwa rozegrają trzy kolejne rundy asfaltowe — w Chorwacji, na Wyspach Kanaryjskich i w Japonii. Włoska runda zostanie przeniesiona z września na lipiec: odbędzie się na asfalcie w Rzymie zamiast na szutrowych drogach Sardynii.

Stany Zjednoczone będą gospodarzami rundy WRC 26–29 sierpnia — po raz pierwszy od 39 lat. Ostatni punktowany etap mistrzostw odbył się w kraju w 1988 roku podczas Rajdu Olympus. Po Szkocji kalendarz będzie kontynuowany rundami w Paragwaju i Chile, a sezon zakończy Rajd Arabii Saudyjskiej 25–28 listopada.

W 2027 roku zostaną wprowadzone przepisy WRC27, które mają ograniczyć koszty i zmniejszyć moc samochodów najwyższej kategorii. Sezon będzie także oznaczać pojawienie się nowego promotora oraz powrót Forda do mistrzostw we współpracy z M-Sport.

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