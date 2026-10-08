В Великобритании Ралли Шотландии впервые пройдет в календаре чемпионата мира по ралли WRC в 2027 году. Гравийный этап в Абердиншире состоится в начале октября и станет 12-м раундом сезона, который будет состоять из 15 соревнований.

Как сообщает BBC Sport, это будет первый этап WRC в Великобритании с 2019 года. Вместе с Ралли Шотландии в расписание добавили этап в США.

Домашний этап для Элфина Эванса

Шотландский этап станет домашним для нового чемпиона мира Элфина Эванса. Валлийский гонщик завоевал титул на Сардинии после того, как его соперник Оливер Сольберг разбил автомобиль в конце финального спецучастка.

Эванс стал первым чемпионом WRC из Великобритании за 25 лет. Он присоединился к Колину Макрею и Ричарду Бернсу — другим британским обладателям титула в высшей категории ралли.

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США и новые правила

Сезон 2027 года стартует Ралли Монте-Карло 21–24 января. После этапов в Швеции и Кении чемпионат проведет три асфальтовых раунда подряд — в Хорватии, на Канарских островах и в Японии. Итальянский этап перенесут с сентября на июль: он пройдет на асфальте в Риме вместо гравийных дорог Сардинии.

США примут этап WRC 26–29 августа — впервые за 39 лет. Последний зачетный раунд чемпионата проходил в стране в 1988 году на Ралли Олимпус. После Шотландии календарь продолжат этапы в Парагвае и Чили, а завершится сезон Ралли Саудовская Аравия 25–28 ноября.

В 2027 году введут правила WRC27, которые должны ограничить расходы и снизить мощность автомобилей высшей категории. Сезон также ознаменует появление нового промоутера и возвращение Ford в чемпионат в сотрудничестве с M-Sport.

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