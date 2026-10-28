37岁的比尔重返澳大利亚国家队——《卫报》

在澳大利亚，37岁的橄榄球运动员库尔特利·比尔入选国家队，将随队赴英国巡回比赛。他将在对阵英格兰、苏格兰和威尔士的测试赛前加入球队，《卫报》报道。

替代派萨米

比尔将替代中锋亨特·派萨米进入阵容，后者因个人原因无法参加此次行程。詹姆斯·拉姆和卡拉尼·托马斯也被征召入队。

比尔已代表澳大利亚国家队出场95次。他上一次身穿国家队战袍出战是在2021年于卡迪夫对阵威尔士。2024年，这名橄榄球运动员最后一次入选国家队阵容，但跟腱受伤使他的赛季提前结束。

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国家队经验

澳大利亚主教练莱斯·基斯表示，球队倚重比尔的经验和多面性。他称，这名球员将主要担任内中锋，但能够胜任后卫线上的多个位置。

基斯还称赞了比尔代表Western Force参加Super Rugby Pacific和Super Rugby AUS赛事时的状态。这名橄榄球运动员拥有参加三届世界杯的经验，分别是2011年、2015年和2019年。测试赛结束后，澳大利亚计划参加在英国举行的首届Nations Championship决赛阶段比赛，比赛定于11月21日至23日举行。

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