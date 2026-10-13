Epic Games与迪士尼转向AI开发模式——Ars Technica

Epic Games正在改变与华特迪士尼公司联合项目的开发方式：人工智能可能成为创建代码和视觉素材的主要工具。Ars Technica报道称，消息援引了彭博社以及熟悉该项目的人士。

AI将生成代码和图形素材

据彭博社报道，Anthropic的Claude等模型将为一款以漫威和星球大战为主题的未来射击游戏生成代码和美术资源。Epic Games的开发人员将负责管理和指导这些模型的工作及其生成的素材。彭博社查阅的公司内部信息提到，将放弃手动编写代码，并使用完整的AI流程创建美术资源。

Epic Games与迪士尼价值15亿美元的合作于2024年初宣布，原计划这款射击游戏于2027年3月推出。目前，发售已被无限期推迟。彭博社指出，开发方式的改变、人员不足以及进展慢于预期都影响了项目时间表。

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Epic Games的立场

Epic Games的一名发言人表示，公司正在实施由AI加速的开发，其开发人员仍是创作过程的创作者和推动者。Epic Games首席执行官蒂姆·斯威尼也在社交媒体上写道，公司正在重新分配开发人员并调整工作流程，以最大限度地利用AI。他表示，目标并非用更少的人完成同样的工作，而是创造更多更好的产品，并将这些益处扩展至使用Unreal的团队。

今年3月，Epic Games裁员超过1,000人，并将此解释为Fortnite用户参与度下降。斯威尼此前表示，AI工具将被用于几乎所有未来的游戏制作。同时，一项针对超过2,300名游戏行业专业人士的调查显示，在使用此类工具的受访者中，81%最常将生成式AI用于研究和头脑风暴。47%的受访者使用AI协助编写代码，35%将其用于制作原型。

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