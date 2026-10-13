Epic Games zmienia podejście do rozwoju wspólnego projektu z The Walt Disney Company: sztuczna inteligencja może stać się głównym narzędziem do tworzenia kodu i materiałów wizualnych. Informuje o tym Ars Technica, powołując się na Bloomberg i osoby zaznajomione z projektem.

AI będzie generować kod i grafikę

Według Bloomberga modele takie jak Claude firmy Anthropic będą generować kod i zasoby graficzne dla przyszłej strzelanki opartej na Marvelu i Star Wars. Deweloperzy Epic Games mają zarządzać pracą modeli oraz tworzonymi przez nie materiałami i ją ukierunkowywać. W wewnętrznych wiadomościach firmy, z którymi zapoznał się Bloomberg, mowa była o rezygnacji z ręcznego pisania kodu i stosowaniu kompleksowych procesów AI do tworzenia zasobów graficznych.

Współpraca Epic Games i Disneya o wartości 1,5 mld dolarów, ogłoszona na początku 2024 roku, zakładała premierę strzelanki w marcu 2027 roku. Teraz premiera została odłożona na nieokreślony termin. Jak zauważa Bloomberg, na harmonogram wpłynęły zmiana podejścia do rozwoju, braki kadrowe oraz wolniejszy niż oczekiwano postęp.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko Epic Games

Przedstawiciel Epic Games oświadczył, że firma wdraża rozwój przyspieszony przez AI, a jej deweloperzy pozostają twórcami i siłą napędową procesu twórczego. Dyrektor generalny Epic Games Tim Sweeney również napisał w mediach społecznościowych, że firma przesuwa deweloperów i dostosowuje procesy pracy, aby maksymalnie wykorzystać AI. Według niego celem nie jest wykonywanie tej samej pracy mniejszą liczbą osób, lecz tworzenie większej liczby lepszych produktów i rozszerzenie tych korzyści na zespoły pracujące z Unreal.

W marcu Epic Games zwolniło ponad 1 000 pracowników, tłumacząc to spadkiem zaangażowania użytkowników Fortnite. Sweeney wcześniej oświadczał, że narzędzia AI będą stosowane niemal we całej przyszłej produkcji gier. Jednocześnie badanie ponad 2 300 specjalistów z branży gier wykazało, że generatywna AI jest najczęściej wykorzystywana do badań i burz mózgów — tak odpowiedziało 81% respondentów korzystających z takich narzędzi. Do pomocy przy kodzie AI wykorzystywało 47% ankietowanych, a do tworzenia prototypów — 35%.

Czytaj nas na