Epic Games переходит на ИИ-модель разработки с Disney — Ars Technica

Epic Games меняет подход к разработке совместного проекта с The Walt Disney Company: искусственный интеллект может стать основным инструментом для создания кода и визуальных материалов. Об этом сообщает Ars Technica со ссылкой на Bloomberg и людей, знакомых с проектом.

ИИ будет генерировать код и графику

По данным Bloomberg, модели наподобие Claude от Anthropic будут генерировать код и художественные ресурсы для будущего шутера по мотивам Marvel и Star Wars. Разработчики Epic Games должны будут управлять работой моделей и созданными ими материалами и направлять ее. Во внутренних сообщениях компании, с которыми ознакомился Bloomberg, говорилось об отказе от написания кода вручную и использовании комплексных ИИ-процессов для создания художественных ресурсов.

Сотрудничество Epic Games и Disney стоимостью 1,5 млрд долларов, о котором объявили в начале 2024 года, предусматривало выход шутера в марте 2027 года. Теперь релиз отложили на неопределенный срок. Как отмечает Bloomberg, на график повлияли изменение подхода к разработке, нехватка персонала и более медленный, чем ожидалось, прогресс.

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Позиция Epic Games

Представитель Epic Games заявил, что компания внедряет разработку, ускоренную ИИ, а ее разработчики остаются создателями и движущей силой творческого процесса. Генеральный директор Epic Games Тим Суини также написал в социальных сетях, что компания перераспределяет разработчиков и перенастраивает рабочие процессы для максимального использования ИИ. По его словам, цель заключается не в выполнении той же работы меньшим числом людей, а в создании большего количества лучших продуктов и распространении этих преимуществ на команды, работающие с Unreal.

В марте Epic Games сократила более 1 000 сотрудников, объяснив это спадом вовлеченности пользователей Fortnite. Ранее Суини заявлял, что инструменты ИИ будут применяться почти во всем будущем производстве игр. В то же время опрос более 2 300 специалистов игровой индустрии показал, что генеративный ИИ чаще всего используют для исследований и мозговых штурмов — так ответили 81% респондентов, использующих такие инструменты. Для помощи с кодом ИИ применяли 47% опрошенных, а для создания прототипов — 35%.

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