Apple обвинила OpenAI в краже дизайна и секретных разработок iPhone — FT

В среду, 14 октября, Apple и OpenAI встретились в федеральном суде Калифорнии. Рассмотрение касается обвинений в адрес разработчика искусственного интеллекта в предполагаемом хищении коммерческих тайн компании Apple, известной производством iPhone.

Это первое открытое слушание в рамках судебного процесса между бывшими партнерами, которые всего два года назад объявили об интеграции ChatGPT в операционную систему iPhone. С тех пор сотни бывших сотрудников Apple перешли в OpenAI, которая в настоящее время разрабатывает собственное персональное устройство с искусственным интеллектом.

В 2025 году создатель ChatGPT приобрел за 6,4 миллиарда долларов аппаратный стартап «io», основанный бывшим главным дизайнером Apple сэром Джонни Айвом. Сам Айв, покинувший корпорацию в 2019 году, в иске не фигурирует.

Суть обвинений и взаимные ходатайства

Apple утверждает, что OpenAI и двое её бывших сотрудников, в частности нынешний руководитель аппаратного подразделения стартапа Танг Тан, похитили конфиденциальные данные, включая дизайн продуктов и коммерческую информацию о технологических процессах производства. Производитель iPhone также направил официальные юридические предупреждения десяткам других своих бывших специалистов, которые в настоящее время работают в OpenAI.

Со своей стороны OpenAI отвергает обвинения, называя иск попыткой помешать переходу специалистов и заявляя о законности кадровых практик.

В ходе слушаний под председательством старшего федерального судьи Эдварда Дж. Давилы стороны заявили встречные требования:

Apple требует наложить судебный запрет на доступ и использование её коммерческих тайн компанией OpenAI, а также запретить уничтожать или скрывать доказательства;

OpenAI добивается полного отклонения судебного иска;

накануне суд частично удовлетворил требование Apple об ускоренной передаче части доказательств со стороны OpenAI и организации допросов бывших сотрудников.

Расторжение партнерства и борьба на рынке устройств

Судебный конфликт с технологическим гигантом стоимостью 4,9 триллиона долларов происходит на фоне подготовки OpenAI к возможному выходу на биржу уже в следующем году, в то время как стартап переживает волну проверок безопасности из-за инцидентов со взломами продуктов. В то же время выход OpenAI в сегмент потребительской электроники обострил соперничество с Apple, которая в этом году заключила партнерство с Google для разработки собственных функций ИИ.

Сама Apple столкнулась с задержками при развертывании обновленного голосового помощника Siri, который вышел в бета-версии лишь в прошлом месяце и остается недоступным в ЕС из-за требований регулирующих органов.

Об этом сообщается со ссылкой на данные Financial Times.

Напомним, что Apple подала в суд на OpenAI из-за кражи секретных разработок

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