2026年11月3日，信徒们将纪念三位为基督教信仰殉道的圣人

2026年11月3日，乌克兰东正教会根据新儒略历纪念圣殉道者阿克西姆、约瑟夫和艾塔拉。 他们分别是来自波斯的主教、神父和执事，生活于4世纪，并因基督教信仰而遭受迫害。

这些圣徒在牢狱中度过了许多年，遭受了残酷的折磨，最终为基督殉道。在民间传统中，这一天被视为预示冬季临近的征兆，同时也提醒人们避免在这一天开始新事物。

宗教节日及其历史

圣殉道者阿克西姆、约瑟夫和艾塔尔纪念日

圣殉道者阿克西姆、约瑟夫和艾塔尔生活于4世纪的波斯——当时正值萨波尔二世统治时期，基督徒遭受大规模迫害。 阿克西姆是赫纳城的主教，约瑟夫是该教堂的长老，艾塔尔则是执事。三人年事已高时却遭逮捕：他们被指控信奉被禁止的信仰。

他们在严酷的牢狱中度过了近三年，期间遭受了酷刑和凌辱。尽管监禁条件极其恶劣且年事已高，但他们中没有一人背弃基督。这些老人的坚韧甚至令他们的施刑者都为之震撼。 最终，三人均遭处决：据教会传统记载，阿克西姆被乱石砸死，约瑟夫和艾塔尔则被斩首。

这三位——主教、神父和执事——的壮举，象征着面对死亡时教会各层级事工的团结一致。 正因如此，人们在祈求坚韧不拔的意志、坚定不移的信仰以及在最严峻的考验中获得庇护时，都会向他们祈祷。 在乌克兰，他们的节日正值秋天彻底让位于冬天之时——民间传统为这一天赋予了诸多征兆与警示。

当日祷文

人们向圣殉道者阿克西姆、约瑟夫和艾塔尔祈祷，祈求精神坚韧、信仰坚定以及疾病痊愈：

啊，圣洁且备受赞颂的殉道者阿克普西姆、约瑟夫和艾塔拉！你们英勇地忍受了漫长的苦难与枷锁，并在君王与刑讯者面前真诚地见证了基督。 请接受我们诚挚的祈祷，并将之呈献至至高者的宝座。恳求主上帝赐予我们强健的体魄，医治心灵与肉体的疾病，并在艰难的试炼中坚固我们的心志。 求祢保护我们免受有形与无形的仇敌侵害，免于绝望与忧伤，并为我们祈求上帝的怜悯，以拯救我们的灵魂。

阿门。

民间信仰与习俗

在民间历法中，11月3日虽无特殊名称，但自古以来就被视为观察自然的重要日子——以此推测今冬将如何。我们的祖先会密切关注天空和风向，以便提前为寒冬做好准备。

根据民间习俗，这一天的天气预兆如下：

如果下雪了，但树上还有叶子——雪很快就会融化。

天气晴朗且阳光明媚——预示着气温将迅速下降，且今冬将十分寒冷。

如果树上结了霜，则预示着将有回暖。

如果篝火的烟雾贴地蔓延——这预示着将有恶劣天气。

禁忌事项

11月3日的民间习俗警告人们，应避免一系列可能招致厄运或扰乱家庭安宁的行为：

让陌生人进屋。

启程进行长途旅行。

签署重要文件和协议。

抱怨命运或消沉悲伤。

拒绝向求助者伸出援手。

懒惰并无所事事地虚度光阴。

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