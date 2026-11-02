3 ноября 2026 года верующие чтят память трёх святых, погибших за христианскую веру

3 ноября 2026 года Православная Церковь Украины по новоюлианскому календарю чтит память святых мучеников Акепсима, Иосифа и Айтала. Они были епископом, священником и диаконом из Персии, жившими в IV веке и пострадавшими за христианскую веру.

Святые провели много лет в темнице, подверглись жестоким пыткам и в конце концов приняли мученическую смерть за Христа. В народной традиции этот день связывали с приметами о приближении зимы, а также с предостережениями от неудачных начинаний.

Религиозные праздники и их история

День памяти святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала

Святые мученики Акепсим, Иосиф и Айтал жили в Персии в IV веке — во времена массовых гонений на христиан при царе Сапоре II. Акепсим был епископом города Хна, Иосиф — пресвитером при его церкви, Айтал — диаконом. Все трое уже в преклонном возрасте оказались под арестом: их обвинили в исповедании запрещенной веры.

Около трёх лет они провели в суровой темнице, где подвергались пыткам и издевательствам. Несмотря на тяжёлые условия заключения и возраст, ни один из них не отрекся от Христа. Стойкость пожилых людей поражала даже их мучителей. В конце концов всех троих казнили: по церковному преданию, Акепсима забили камнями, Иосифа и Айтала обезглавили.

Подвиг этих троих — епископа, священника и диакона — символизирует единство всех ступеней церковного служения перед лицом смерти. Именно поэтому к ним обращаются в молитвах о стойкости духа, укреплении веры и защите в самых тяжких испытаниях. В Украине их праздник приходится на время, когда осень окончательно уступает место зиме, – и народная традиция наполнила этот день приметами и предостережениями.

Молитвы дня

К святым мученикам Акепсиму, Иосифу и Айталу обращаются с молитвой об укреплении духа, стойкости в вере и исцелении от недугов:

О, святые и всеславные мученики Акепсим, Иосиф и Айтал! Вы, мужественно перенесшие длительные страдания и оковы и истинно исповедавшие Христа перед царями и мучителями. Примите нашу искреннюю молитву и вознесите её к Престолу Всевышнего. Молите Господа Бога, чтобы Он даровал нам крепкое здоровье, исцелил душевные и телесные недуги и укрепил наши сердца во времена тяжких испытаний. Защитите нас от врагов видимых и невидимых, от уныния и печали, и испросите для нас милость Божию для спасения душ наших.

Аминь.

Народные поверья и приметы

В народном календаре 3 ноября не имело особого названия, но издавна считалось важным днем для наблюдения за природой — чтобы понять, какой будет зима. Наши предки пристально следили за небом и ветром, чтобы заранее подготовиться к холодам.

По народным приметам в этот день погоду предсказывали так:

Если выпал снег, но на деревьях ещё есть листва — снег вскоре растает.

Ясная и солнечная погода — к скорой похолоданию и морозной зиме.

Если на деревьях есть иней – стоит ожидать оттепели.

Если дым от костра стелется по земле — это предвещает непогоду.

Чего нельзя делать

Народные поверья 3 ноября предостерегают от ряда поступков, которые могут навлечь неудачу или нарушить порядок в доме:

Впускать в дом незнакомцев.

Отправляться в длительные путешествия.

Подписывать важные документы и соглашения.

Жаловаться на судьбу и грустить.

Отказывать в помощи тем, кто просит.

Лениться и тратить время впустую.

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