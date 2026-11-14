11月13日星期五，利沃夫上诉法院责令弗兰科夫斯基法院受理此案，并依法审理基辅律师奥列克西·舍夫丘克关于维护名誉、尊严和商业声誉的诉讼。 被告方为反腐败项目“我们的钱·利沃夫”。

“大家还记得那件事吗？当时利沃夫法官杰恩祖拉（Dzenzura）——据我所知，是在前最高司法委员会成员马塞尔卡或其他因素的影响下——非常迅速地拒绝了我的代理律师参加视频会议， 尽管该法院此前已与基辅进行过视频会议，并以‘利沃夫弗兰科夫斯基法院无法开启视频会议’为由，将案件搁置未予审理。 这真是个荒唐的故事，但“我们的钱”利沃夫分部却火速在所有公共账号及其友好的垃圾账号上发文，宣称谢夫丘克律师的诉讼请求已被驳回。 显然，这是一场赤裸裸的蓄意挑衅，因为“我们的钱·利沃夫”就是萨多维的垃圾场。 请立即将这一点记录在“我们的钱”的评价性评论中——该账号曾受雇撰写关于我的文章。他们再次因未能控制住那股词语滥发的洪流而自食其果，正因如此，我已就此对他们提起诉讼，”这位律师在其Facebook主页上表示。

舍夫丘克准备在庭审前解决此事。为此，“我们的钱·利沃夫”项目必须删除引发诉讼的信息。

“只要‘我们的钱’愿意删除那些与事实不符的信息，我随时都愿意与对方握手言和，”舍夫丘克表示。

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