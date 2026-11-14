Адвокат Алексей Шевчук добился судебного разбирательства против проекта «Наши деньги. Львов»

В пятницу, 13 ноября, апелляционный суд Львова обязал Франковский суд возбудить дело и рассмотреть в установленном порядке иск киевского адвоката Алексея Шевчука о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиком выступает антикоррупционный проект «Наши деньги. Львов».



«Вы помните историю, когда львовский судья Дзендзюра или Дзензюра под влиянием бывшего члена ВСП Маселка, насколько я понимаю, или других факторов очень быстро не допустил моего представителя к видеоконференции, при том что именно этот суд уже проводил видеоконференцию из Киева и оставил дело без рассмотрения, заявив, что во Франковском суде Львова нет возможности включить видеоконференцию.

Это очень смешная история, но «Наши деньги Львов» очень быстро бросились писать во всех пабликах и своих дружественных помойках о том, что иск адвоката Шевчука оставлен без рассмотрения. Очевидно, что это была откровенная спланированная провокация, ведь «Наши деньги Львов» — это помойка Садового. Зафиксируйте это в оценочном суждении сразу, которое писало статьи на заказ обо мне. И в очередной раз обжегшись, не контролируя весь поток словесной диареи, получили иск от меня именно за это», — сообщил адвокат на своей странице в Facebook.

Шевчук готов урегулировать ситуацию до судебного разбирательства. Для этого проекту «Наши деньги. Львов» необходимо удалить информацию, которая стала поводом для судебного иска.

«Всегда готов пожать кому-нибудь руку, если «Наши деньги» готовы удалить информацию, не соответствующую действительности», — отметил Шевчук.

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