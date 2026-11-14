W piątek, 13 listopada, Sąd Apelacyjny we Lwowie nakazał Sądowi we Frankiwsku wszczęcie postępowania i rozpatrzenie zgodnie z procedurą pozwu adwokata z Kijowa Oleksija Szewczuka dotyczącego ochrony honoru, godności i reputacji zawodowej. Pozwanym jest projekt antykorupcyjny „Nasze pieniądze. Lwów”.

„Pamiętacie sprawę, w której lwowski sędzia Dzenzura lub Dzenzura, pod wpływem byłego członka Rady Sądownictwa Maselka, o ile dobrze rozumiem, lub innych czynników, bardzo szybko nie dopuścił mojego pełnomocnika do wideokonferencji, mimo że właśnie ten sąd przeprowadził już wideokonferencję z Kijowa i pozostawił sprawę bez rozpatrzenia, twierdząc, że w sądzie we Frankiwsku we Lwowie nie ma możliwości włączenia wideokonferencji. To bardzo śmieszna historia, ale ludzie z „Nasze pieniądze Lwów” bardzo szybko rzucili się, by pisać na wszystkich stronach publicznych i swoich zaprzyjaźnionych blogach o tym, że pozew adwokata Szewczuka został pozostawiony bez rozpatrzenia. Oczywiste jest, że była to jawna, zaplanowana prowokacja, bo „Nasze pieniądze Lwów” to śmietnik Sadowego. Od razu odnotujcie to w „Ocena”, która pisała na zlecenie artykuły o mnie. I po kolejnym wpadnięciu w kłopoty, nie kontrolując całego strumienia słownej biegunki, otrzymali ode mnie pozew właśnie za to” — poinformował adwokat na swojej stronie na Facebooku.

Szewczuk jest gotów rozwiązać tę sprawę przed rozpoczęciem postępowania sądowego. W tym celu projekt „Nasze pieniądze. Lwów” musi usunąć informacje, które stały się podstawą pozwu sądowego.

„Zawsze jestem gotów uścisnąć komuś dłoń, jeśli Nasze pieniądze są gotowe usunąć informacje, które nie odpowiadają rzeczywistości” — zaznaczył Szewczuk.

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