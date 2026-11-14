Адвокат Олексій Шевчук домігся суду проти проєкту Наші гроші. Львів

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У п'ятницю, 13 листопада, апеляційний суд Львова зобов'язав Франківський суд розпочати справу і слухати як належний позов столичного адвоката Олексія Шевчука про захист честі, гідності та ділової репутації. Відповідачем є антикорупційний проєкт «Наші гроші. Львів».

«Ви пам'ятаєте історію, де львівський суддя Дзендзюра чи Дзензюра під впливом колишнього члена ВРП Маселка, наскільки я розумію, або інших факторів дуже швидко не допустив мого представника до відеоконференції, при тому що саме цей суд вже робив відеоконференцію з Києва і залишив справу без розгляду, сказавши, що у Франківському суді Львова немає способу включити відеоконференцію. Це дуже смішна історія, але наші гроші Львів дуже швидко побігли писати в усіх пабліках і своїх дружніх помийках про те, що позов адвоката Шевчука залишено без розгляду. Очевидно, що це була відверта спланована провокація, бо Наші гроші Львів, помийка Садового. Зафіксуйте це в оціночне судження одразу, яка писала статті на замовлення про мене. І в черговий раз опікшись, не контролюючи весь потік словникової діареї отримали позов від мене саме за це», — повідомив адвокат на своїй сторінці у Facebook.

Шевчук готовий залагодити ситуацію до судового розгляду. Для цього проєкту «Наші гроші. Львів» треба видалити інформацію, яка стала приводом для судового позову.

«Завжди готовий до того, щоб комусь потиснути руку, якщо Наші гроші готові видалити інформацію, яка не відповідає дійсності», — зазначив Шевчук.

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