汽油和柴油价格下跌：11月16日燃油价格是多少

11月16日（星期一），乌克兰汽油和柴油的平均价格出现下降。 其中，A-95号汽油价格下跌13科皮克，至每升87.95格里夫纳；柴油价格下跌72科皮克，至每升102.52格里夫纳。

具体而言，各燃料的平均价格如下：A-95（高级）汽油——91.60格里夫纳/升（上涨53科皮克）； A-95汽油——87.95格里夫纳/升（下跌13科皮克）； A-92汽油——84.70格里夫纳/升（下降8科皮克）；柴油——102.52格里夫纳/升（下降72科皮克）。 汽车用液化石油气的平均价格为62.05格里夫纳/升，较前一工作日（11月13日）上涨了26科皮。

在“乌克兰石油”股份公司（Ukrnafta）加油站网络中，燃油价格如下：A-95汽油——86.9格里夫纳/升；柴油——101.9格里夫纳/升；汽车用天然气——60.9格里夫纳/升。

在“Avantage 7”加油站网络中，燃油价格如下：A-95汽油——84.95格里夫纳/升；柴油——99格里夫纳/升；汽车用液化石油气——58.45格里夫纳/升。

在“OKKO”加油站连锁中，燃油价格如下：A-95汽油——90.9格里夫纳/升；柴油——104.9格里夫纳/升；汽车用液化石油气——63.9格里夫纳/升。

在BRSM-Nafta加油站网络中，燃油价格如下：A-95汽油——85.94格里夫纳/升；柴油——99.56格里夫纳/升；汽车用液化石油气——59.5格里夫纳/升。在WOG加油站网络中，燃油价格如下：A-95汽油——90.9格里夫纳/升；柴油——105.9格里夫纳/升；汽车用液化石油气——63.5格里夫纳/升。

UPG加油站网络的燃油价格如下：A-95汽油——86.9格里夫纳/升；柴油——100.9格里夫纳/升；汽车用液化气——61.9格里夫纳/升。

在WOG加油站网络中，燃油价格如下：A-95汽油——90.9格里夫纳/升；柴油——105.9格里夫纳/升；汽车用液化气——63.5格里夫纳/升。

在UPG加油站网络中，燃油价格如下：A-95汽油——86.9格里夫纳/升；柴油——100.9格里夫纳/升；汽车用液化石油气——61.9格里夫纳/升。

在BVS加油站网络中，燃油价格为：A-95汽油——88.9格里夫纳/升；柴油——106格里夫纳/升；汽车用液化石油气——59.57格里夫纳/升。

该消息由minfin.com.ua门户网站报道。

乌克兰汽油和柴油价格下跌：加油站最新价格。

11月16日，乌克兰各类燃油价格发生变动。

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