Ceny benzyny i oleju napędowego spadają: ile kosztuje paliwo 16 listopada

W poniedziałek, 16 listopada, odnotowano w Ukrainie spadek średnich cen benzyny i oleju napędowego. W szczególności benzyna marki A-95 potaniała o 13 kopiejek — do 87,95 hrywny za litr, a olej napędowy stracił na wartości 72 kopiejki i kosztuje 102,52 hrywny za litr.

W szczególności odnotowano następujące średnie ceny paliw: benzyna marki A-95 (premium) – 91,60 hrywien/l (podrożała o 53 kopiejki); benzyna marki A-95 – 87,95 hrywny/l (potaniała o 13 kopiejek); benzyna marki A-92 – 84,70 hrywien/l (potaniała o 8 kopiejek); olej napędowy – 102,52 hrywien/l (potaniał o 72 kopiejki). Średnia cena autogazu wynosi 62,05 UAH/l, co stanowi wzrost o 26 kop. w porównaniu z poprzednim dniem roboczym – 13 listopada.

W sieci stacji paliw SA „Ukrnafta” ceny paliw wynoszą: benzyna A-95 – 86,9 UAH/l; olej napędowy – 101,9 UAH/l; gaz samochodowy – 60,9 UAH/l.

W sieci stacji paliw „Avantage 7” ceny paliw wynoszą: benzyna A-95 – 84,95 hrywny/l; olej napędowy – 99 hrywny/l; autogaz – 58,45 hrywny/l.

W sieci stacji benzynowych OKKO ceny paliw wynoszą: benzyna A-95 – 90,9 UAH/l; olej napędowy – 104,9 UAH/l; autogaz – 63,9 UAH/l.

W sieci stacji paliw BRSM-Nafta ceny paliw wynoszą: benzyna A-95 – 85,94 UAH/l; olej napędowy – 99,56 UAH/l; autogaz – 59,5 UAH/l.W sieci stacji paliw WOG ceny paliw wynoszą: benzyna A-95 – 90,9 UAH/l; olej napędowy – 105,9 UAH/l; autogaz – 63,5 UAH/l.

W sieci stacji paliw UPG ceny paliw wynoszą: benzyna A-95 – 86,9 UAH/l; olej napędowy – 100,9 UAH/l; autogaz – 61,9 UAH/l.

W sieci stacji paliw WOG ceny paliw wynoszą: benzyna A-95 – 90,9 UAH/l; olej napędowy – 105,9 UAH/l; autogaz – 63,5 UAH/l.

W sieci stacji paliw UPG ceny paliw wynoszą: benzyna A-95 – 86,9 UAH/l; olej napędowy – 100,9 UAH/l; autogaz – 61,9 UAH/l.

W sieci stacji paliw BVS ceny paliw wynoszą: benzyna A-95 – 88,9 UAH/l; olej napędowy – 106 UAH/l; autogaz – 59,57 UAH/l.

Informację tę podaje portal minfin.com.ua.

W Ukrainie spadły ceny benzyny i oleju napędowego: aktualne ceny na stacjach benzynowych.

16 listopada w Ukrainie zmieniły się ceny różnych rodzajów paliw.

Czytaj nas na