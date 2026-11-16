Бензин і дизель дешевшають: скільки коштує пальне 16 листопада

0:00 / 0:00

У понеділок, 16 листопада, в Україні зафіксували зниження середніх цін на бензин і дизельне пальне. Зокрема, бензин марки А-95 подешевшав на 13 копійок — до 87,95 грн за літр, а дизельне пальне втратило в ціні 72 копійки й коштує 102,52 грн за літр.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 91,60 грн/л (здорожчав на 53 коп.); бензин марки А-95 - 87,95 грн/л (здешевшав на 13 коп.); бензин марки А-92 - 84,70 грн/л (здешевшав на 8 коп.); дизпальне - 102,52 грн/л (здешевшало на 72 коп.). Середня ціна автогазу становить 62,05 грн/л, що на 26 коп. дорожче порівняно із попереднім робочим днем - 13 листопада.

У мережі заправок АТ “Укрнафта” ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 86,9 грн/л; дизпальне – 101,9 грн/л; автогаз - 60,9 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 84,95 грн/л; дизпальне - 99 грн/л; автогаз - 58,45 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 90,9 грн/л; дизпальне - 104,9 грн/л; автогаз - 63,9 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 85,94 грн/л; дизпальне - 99,56 грн/л; автогаз - 59,5 грн/л.У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 90,9 грн/л; дизпальне - 105,9 грн/л; автогаз - 63,5 грн/л.

У мережі заправок UPG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 86,9 грн/л; дизпальне - 100,9 грн/л; автогаз - 61,9 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 90,9 грн/л; дизпальне - 105,9 грн/л; автогаз - 63,5 грн/л.

У мережі заправок UPG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 86,9 грн/л; дизпальне - 100,9 грн/л; автогаз - 61,9 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 88,9 грн/л; дизпальне - 106 грн/л; автогаз - 59,57 грн/л.

Про це повідомляє портал minfin.com.ua.

В Україні подешевшали бензин і дизель: актуальні ціни на АЗС.

В Україні 16 листопада змінилися ціни на різні види пального.

Читай нас у