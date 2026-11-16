Бензин и дизельное топливо дешевеют: сколько стоит топливо 16 ноября

В понедельник, 16 ноября, в Украине зафиксировали снижение средних цен на бензин и дизельное топливо. В частности, бензин марки А-95 подешевел на 13 копеек — до 87,95 грн за литр, а дизельное топливо подешевело на 72 копейки и стоит 102,52 грн за литр.

В частности, зафиксированы следующие средние цены на топливо: бензин марки А-95 (премиум) — 91,60 грн/л (подорожал на 53 копейки); бензин марки А-95 — 87,95 грн/л (подешевел на 13 коп.); бензин марки А-92 — 84,70 грн/л (подешевел на 8 коп.); дизельное топливо — 102,52 грн/л (подешевело на 72 коп.). Средняя цена на автогаз составляет 62,05 грн/л, что на 26 коп. дороже по сравнению с предыдущим рабочим днем — 13 ноября.

В сети АЗС АО «Укрнафта» цены на топливо составляют: бензин А-95 — 86,9 грн/л; дизельное топливо — 101,9 грн/л; автогаз — 60,9 грн/л.

В сети АЗС «Авантаж 7» цены на топливо составляют: бензин А-95 — 84,95 грн/л; дизельное топливо — 99 грн/л; автогаз — 58,45 грн/л.

В сети АЗС «ОККО» цены на топливо составляют: бензин А-95 — 90,9 грн/л; дизельное топливо — 104,9 грн/л; автогаз — 63,9 грн/л.

В сети АЗС «БРСМ-Нафта» цены на топливо составляют: бензин А-95 — 85,94 грн/л; дизельное топливо — 99,56 грн/л; автогаз — 59,5 грн/л.В сети АЗС WOG цены на топливо составляют: бензин А-95 — 90,9 грн/л; дизельное топливо — 105,9 грн/л; автогаз — 63,5 грн/л.

В сети заправок UPG цены на топливо составляют: бензин А-95 — 86,9 грн/л; дизельное топливо — 100,9 грн/л; автогаз — 61,9 грн/л.

В сети АЗС WOG цены на топливо составляют: бензин А-95 — 90,9 грн/л; дизельное топливо — 105,9 грн/л; автогаз — 63,5 грн/л.

В сети заправок UPG цены на топливо составляют: бензин А-95 — 86,9 грн/л; дизельное топливо — 100,9 грн/л; автогаз — 61,9 грн/л.

В сети заправок BVS цены на топливо составляют: бензин А-95 — 88,9 грн/л; дизельное топливо — 106 грн/л; автогаз — 59,57 грн/л.

Об этом сообщает портал minfin.com.ua.

В Украине подешевели бензин и дизельное топливо: актуальные цены на АЗС.

В Украине 16 ноября изменились цены на различные виды топлива.

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