DTEK的电力工作者在一周内为超过100万户乌克兰家庭恢复了供电

在11月9日至15日这一周内，DTEK的应急抢修队为乌克兰四个地区因俄罗斯对电力系统持续袭击而断电的110多万户家庭恢复了供电。

“本周，电力工作者成功为因俄罗斯炮击而断电的1400多个居民点完全或部分恢复了供电，” ——该公司指出，并强调由于敌方袭击加剧，专家们已连续近两个月每周为超过100万户家庭恢复供电。

在此期间，恢复供电数量最多的地区是第聂伯罗彼得罗夫斯克州，该州有43.92万户家庭恢复供电，其次是敖德萨州（30.62万户）、 基辅州（超过20.92万户）和顿涅茨克州（15.73万户），且电力人员在获得乌克兰武装部队和国家紧急情况局许可后，会立即着手进行抢修工作。

来源：DTEK。

俄军袭击了一处电力设施，导致扎波罗热州和第聂伯罗彼得罗夫斯克州的部分用户断电。这两个地区均实施了紧急限电措施。电力部门正准备在安全形势允许的情况下立即展开抢修工作。

11月13日（星期五），乌克兰实施了限电计划。该限制措施适用于该国大部分地区。 与此同时，基辅州的部分地区，以及哈尔科夫州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、日托米尔州、切尔尼戈夫州和切尔卡瑟州已实施紧急停电，在此期间，按小时安排的限电计划将暂停执行。

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