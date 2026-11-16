W ciągu tygodnia pracownicy DTEK przywrócili dostawy prądu do ponad miliona ukraińskich rodzin

W tygodniu od 9 do 15 listopada ekipy awaryjne DTEK przywróciły dostawy energii elektrycznej do ponad 1,1 miliona rodzin w czterech obwodach Ukrainy, które pozostały bez prądu z powodu ciągłych rosyjskich ataków na sieć energetyczną.

„W ciągu tygodnia pracownikom energetycznym udało się całkowicie lub częściowo przywrócić dostawy energii elektrycznej do ponad 1,4 tysiąca miejscowości, które zostały pozbawione prądu w wyniku rosyjskich ostrzałów” — poinformowano w firmie, podkreślając, że z powodu nasilenia ataków wroga już od prawie dwóch miesięcy z rzędu specjaliści co tydzień przywracają prąd do ponad miliona gospodarstw domowych.

Najwięcej przywróceń w tym okresie miało miejsce w obwodzie dniepropetrowskim, gdzie przywrócono zasilanie do 439,2 tys. gospodarstw domowych, a także w obwodzie odeskim (306,2 tys.), w obwodzie kijowskim (ponad 209,2 tys.) oraz w obwodzie donieckim (157,3 tys.), przy czym pracownicy energetyczni przystępują do prac naprawczych natychmiast po uzyskaniu zgody od Sił Zbrojnych Ukrainy i Państwowej Służby Ratowniczej.

Źródło: DTEK.

Rosyjskie wojska zaatakowały obiekt energetyczny, w wyniku czego część odbiorców w obwodach zaporoskim i dniepropetrowskim pozostała bez prądu. W obu regionach wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu. Energetycy przygotowują się do rozpoczęcia napraw, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa.

W piątek, 13 listopada, w Ukrainie wprowadzono harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej. Ograniczenia obowiązują w większości regionów kraju. Jednocześnie w niektórych rejonach obwodu kijowskiego, a także w obwodach charkowskim, dniepropetrowskim, żytomierskim, czernihowskim i czerkaskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu, podczas których godzinowe harmonogramy nie obowiązują.

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