Энергетики ДТЭК за неделю восстановили электроснабжение для более чем миллиона украинских семей

В течение недели с 9 по 15 ноября аварийные бригады ДТЭК восстановили электроснабжение для более чем 1,1 миллиона семей в четырёх областях Украины, которые остались без света из-за постоянных российских атак на энергосистему.

«В течение недели энергетикам удалось полностью или частично восстановить электроснабжение в более чем 1,4 тысячи населенных пунктов, лишившихся электричества из-за российских обстрелов», — отметили в компании, подчеркнув, что из-за усиления вражеских ударов уже почти два месяца подряд специалисты еженедельно восстанавливают свет более чем в миллионе домохозяйств.

Больше всего восстановлений за этот период было проведено в Днепропетровской области, где свет вернули в 439,2 тысячи домов, а также в Одесской области (306,2 тысячи), в Киевской области (более 209,2 тысячи) и в Донецкой области (157,3 тысячи), причем к ремонтным работам энергетики приступают сразу после получения разрешения от ВСУ и ГСЧС.

Источник: ДТЭК.

Российские войска атаковали энергетический объект, из-за чего часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электричества. В обоих регионах ввели аварийные отключения света. Энергетики готовятся приступить к ремонту, как только это позволит ситуация с безопасностью.

В пятницу, 13 ноября, в Украине ввели графики отключения электроэнергии. Ограничения действуют в большинстве регионов страны. В то же время в отдельных районах Киевской области, а также в Харьковской, Днепропетровской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях введены аварийные отключения, во время которых почасовые графики не действуют.

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