乌克兰内阁任命蒂米什·马蒂连科-库什利亚斯基为乌克兰国家记忆研究所副所长。政府于10月28日通过了相关决定。

该官员将自实际履职之日起开始工作。其任期为战时状态终止或撤销后最长12个月。试用期为两个月。

马蒂年科-库什利亚斯基是一名传播专家和政治分析师。自2017年起，他担任基辅市长下属的命名事务委员会委员， 自2022年起，他担任基辅市议会专家小组秘书，该小组负责从首都公共空间中清除与俄罗斯及苏联相关的设施。

根据申报资料，2025年他通过经营活动获得439,650格里夫纳，并领取了64,800格里夫纳的社会福利金。 申报的财产包括：位于基辅的两套公寓、570件古董藏品以及3.36万美元现金。

来源：乌克兰内阁

政府任命了国家记忆研究所临时代理所长，由尤利娅·格纳图克担任。

总统弗拉基米尔·泽连斯基解除了亚历山大·卡拉塞维奇的乌克兰驻荷兰特命全权大使职务。



此前，内阁已解除了司法部副部长奥莱娜·维索茨卡的职务。 此外，政府官员还解除了三名国务秘书的职务：战略工业部的娜塔莉娅·扎波尔斯卡、农业部的维克多·坎楚拉克以及卫生部的德米特里·斯洛博迪亚纽克。

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