Rada Ministrów Ukrainy mianowała Tymisza Martynenka-Kuszlańskiego na stanowisko zastępcy przewodniczącego Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Odpowiednie zarządzenie rząd przyjął 28 października.

Urzędnik rozpocznie pracę z dniem faktycznego objęcia obowiązków. Został mianowany na okres do 12 miesięcy od momentu wygaśnięcia lub zniesienia stanu wojennego. Okres próbny wynosi dwa miesiące.

Martynenko-Kuszlański jest specjalistą ds. komunikacji i analitykiem politycznym. Od 2017 roku zasiada w Komisji ds. Nazw przy Prezydencie Miasta Kijowa, a od 2022 roku pełni funkcję sekretarza grupy eksperckiej Rady Miasta Kijowa, która zajmuje się usuwaniem z przestrzeni publicznej stolicy obiektów związanych z Rosją i ZSRR.

Zgodnie z oświadczeniem majątkowym w 2025 roku uzyskał 439,65 tys. hrywien z działalności gospodarczej oraz 64,8 tys. hrywien z tytułu świadczeń socjalnych. Wśród zadeklarowanego majątku znajdują się dwa mieszkania w Kijowie, kolekcja 570 przedmiotów zabytkowych oraz 33,6 tys. dolarów w gotówce.

Źródło: Rada Ministrów Ukrainy

Rząd mianował osobę pełniącą tymczasowo obowiązki dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej. Została nią Julia Hnatiuk.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zwolnił Oleksandra Karasewicza ze stanowiska ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Ukrainy w Niderlandach.



Wcześniej Rada Ministrów zwolniła wiceminister sprawiedliwości Olenę Wysocką. Ponadto członkowie rządu zwolnili trzech sekretarzy stanu: Natalię Zapolską z Ministerstwa Strategii Przemysłowej, Wiktora Kantsuraka z Ministerstwa Rolnictwa oraz Dmytro Slobodyanyuka z Ministerstwa Zdrowia.

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